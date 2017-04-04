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В библиотеке Бахмута состоялся мастер-класс «Бумажные чудеса»

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Культура / Новости
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В библиотеке Бахмута состоялся мастер-класс «Бумажные чудеса»

29 марта в городской библиотеке Бахмута для детей в рамках студии развития и досуга «Библиокреатив» состоялся мастер-класс «Бумажные чудеса».

В библиотеке была оформлена выставка-знакомство «Япония - страна восходящего солнца», с которой читатели узнали много нового об этой далекой восточной стране: ее традиции, культуру, природу, праздник сакуры, кухню. Очень заинтересовал всех рассказ о традиционном японском обереге - куклы, одетую в кимоно.

Мастер Татьяна Гольц с творческой мастерской «Оберег» учила детей делать такую куклу, для которой потом каждый сделал кимоно по своему благоволению. Из разноцветных лоскутков бумаги умелые руки маленьких читателей создали неповторимые изделия. Они были очень яркими и стали оберегом для каждого ребенка.

Эта творческая встреча сделала Японию больше понятной для маленьких украинцев.


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