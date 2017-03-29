В Днепре состоялся чемпионат по хореографическому искусству

25 марта в городе Днепр состоялся VI тур Всеукраинского чемпионата по хореографическому искусству "Art Dance 2017", организатором которого выступил Международный союз искусств (International Union of Arts) и концертное агентство "Art show".
В судейскую коллегию вошли - заслуженный артист республики Молдовы, судья телевизионного шоу телеканала СТБ "Танцуют все" - Раду Поклитару и известные танцоры, хореографы-постановщики, финалисты "Танцуют все" - Илона Гвоздева, Илья Падзина и Родион Фархшатов.
Донецкую область на этом мероприятии представлял Народный шоу-балет "Underground" из города Волноваха (руководитель Пискун А.А., педагог-репетитор - Ходькова Г.С.). Две хореографические композиции - "Веселые будни вокзала" и "Crazy- матч" покорили зрителей и не оставили равнодушными ни одного из членов жюри, и как результат - Дважды Золотые Чемпионы!!!
Получив высокие награды, коллектив был приглашен в город Киев в мае для участия в финале Всеукраинского чемпионата, где будут соревноваться лучшие из лучших!