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В Бахмутском районе состоялась встреча-единения «Молитва за Украину»

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Новости / Шоу-биз и культура
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В Бахмутском районе состоялась встреча-единения «Молитва за Украину»

В рамках празднования 85-й годовщины основания Донецкой области 26 марта по инициативе волонтера Любови Чернецкой и Артемовской районной государственной администрации в селе Покровское прошел творческое событие-единение «Молитва за Украину».

С приветственным словом к обществу и многочисленным гостям обратился председатель Артемовской райгосадминистрации Владимир Михайлович Бохонов, подчеркнув важность этого мероприятия, объединивший творческие коллективы Бахмутского района и Киева, обнаружил сплоченность и единство наших общин.

Благочинный Бахмутского округа настоятель Свято-Николаевского храма отец Сергий прочитал молитву за мир в Украине и призвал всех ежедневно прилагать усилия для установления мира и согласия в нашем крае.

С восторгом собравшиеся встретили выступления солистов и творческих коллективов, которые пришли на праздник из разных городов нашей страны, чтобы почтить защитников Украины и способствовать диалогу культур.

В концертной программе также приняли участие творческие коллективы, давно уже хорошо известные и любимые в Бахмутском районе: вокальный ансамбль «Баячанка» Яковлевского сельского Дома культуры, вокальный ансамбль «Покровчанка» Покровского сельского Дома культуры, театр народной песни «Сваты» Соледарского городского Центра культуры и народного творчества, солисты Бахмутского районного Дома культуры, хореографический коллектив «Созвездие» Бахмутского сельского Дома культуры, а также профессиональные артисты, музыканты, чтецы. И гости, и организаторы праздника, и жители чистосердечно аплодировали каждому выступлению.

Наша Украина - святая и прекрасна. Украинцы - гордые и талантливые. Такое мнение звучало в выступлениях всех участников концерта.
В Бахмутском районе состоялась встреча-единения «Молитва за Украину»
В Бахмутском районе состоялась встреча-единения «Молитва за Украину»


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