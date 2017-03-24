В Бахмуте, Славянске и Краматорске отыграет концерты рок-группа "Тень солнца"

Лидер украинской рок-группы "Тень солнца" Сергей Василюк в рамках художественно-просветительского тура "Слобожанщина - форпост Украины" посетит три город Донбасса.
Об этом сообщает радио "Голос Свободы".
- В эту пятницу лидер группы "Тень Солнца" начинает концептуальные мини-туры в Восточной Украине, посвященные Слобожанщине. Хорошая песня, искренний разговор, а главное восстановление исторической памяти края - главная задача музыкантов во главе с Сергеем Василюком, - отмечается в запланированных мероприятиях.
В частности, уже сегодня в помещении Музыкального училища состоится концерт в Бахмуте. Начало в 16:00.
В субботу, 25 марта, музыканты посетят Славянск. Концерт начнется в 17:00 в помещении музыкальной школы.
Завершающим концертом тура будет мероприятие в Краматорске. Он состоится 26 марта, в 18:00, в Центре внешкольной работы.