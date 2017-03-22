В Константиновском районе отмечали Всемирный день поэзии

Интересным и содержательным выдалось заседание литературно-музыкальной гостиной филиала №2 «Клуба-музея истории Константиновского района» РБК «Юбилейный», посвященное Всемирному дню поэзии.
В празднике приняли участие работники библиотечных и клубных учреждений района, учащиеся Константиновской районной школы искусств, ученики Иллинивской специализированной школы, студенты Константиновского техникума Луганского Национального аграрного университета.
Также на праздник были приглашены: поэт, член Национального союза журналистов Украины Надежда Штанько, член Национального союза журналистов, заместитель председателя районного совета - Лариса Степаненко, поэт - победитель городского поэтического конкурса «В городе с любовью» - Людмила Донченко, член поэтического клуба «вдохновение» Иванопольской сельской библиотеки - Светлана Худолей.
В программе мероприятия были представлены авторские произведения наших мастеров слова, отражающие любовь к родному краю, природе, нежность к маме, к детям - чувство преданности и патриотизма к Украине.
Участники Областного этапа Всеукраинского конкурса чтецов им. Т.Г.Шевченко «В семье вольной новой» - ученики Районной школы искусств Галямин Камила и Костенко Кристина из поселка Заря, продекламировали поэзии Кобзаря, которые были представлены ими в данном конкурсе.