В Светлодарском Центре юношеского творчества состоялась презентация педагогов

В Светлодарском Центре детского и юношеского творчества проведена презентация опыта педагогогов в формате педагогического кафе «Педагог, работающий сердцем». Творческая презентация была сопоставима с цветовой палитрой красок, где каждый педагог представлял свой цвет.
Руководители кружков ЦДЮТ продемонстрировали свои мастер-классы, поделились творческим опытом и по итогам обсуждения определили направления дальнейшей работы.
Работу педагогического кафе было завершено искренним пожеланием: пусть на лицах воспитанников появляется улыбка, когда они идут на занятия к педагогам-наставникам, работающих сердцем!