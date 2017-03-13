На культурный фестиваль в Покровске приедут известные поэты и писатели

В рамках культурного фестиваля CoolтурФест "Весной" в Покровск приедут известные украинские поэты и писатели. Мероприятие начнется уже завтра, 14 марта, и продлится три дня.
В частности, как отмечают организаторы фестиваля фонд "Из страны в Украине", жителей Покровска ждут незабываемые творческие встречи, мастер-классы, квесты и еще много интересного.
14 марта
16:00 - Концерт-открытие фестиваля
Гости: Сергей Жадан, Андрей Кокотюха, Евгений Положий, Вася Рябко (Папа Карло), Борис Севастьянов, "Линия Маннергейма" (Сергей Жадан, Олег Каданов ( «Оркестр Че», Евгений Турчинов ( «Собаки в космосе»), (Дворец культуры ОАО "ШУ" Покровское ", площадь Шибанкова 1).
15 марта
11:00 - Флешмоб (СОШ №2),
14:00 - Квест и кукольный театр (педучилище).
16 марта
14:00 - Презентации, встречи, мастер-классы и игровые программы для детей и взрослых, фотозона
Гости: Иван Андрусяк, Олег Колдун, Звонка Матияш, Олеся Мамчич, Валентина Захабура, Сергей Пантюк, Алексей Бык, Елена Максименко, Екатерина Липа, Харьковский литературный музей, "Добрая открытка» (Дворец культуры ОАО "ШУ" Покровское "(площадь Шибанкова 1 ).
19:00 - "Ночь в библиотеке" (библиотека ИИ ДонНТУ, пл. Шибанкова, 2).
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