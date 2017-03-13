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В Святогорске завершился фестиваль детских и молодежных средств массовой информации «Жми на RECord»

На культурный фестиваль в Покровске приедут известные поэты и писатели

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