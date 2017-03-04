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В Константиновке под открытым небом будут читать стихи Шевченко

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Культура / Новости
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В Константиновке под открытым небом будут читать стихи Шевченко

Ко дню рождения Кобзаря активисты Константиновки готовят конкурс стихов. Такое предложение поступило от Общественного совета при управлении образования.

- Мы соберемся в сквере Театральный, именно на этом месте должен быть памятник Кобзарю. Приглашаем учащихся, их родителей, в общем горожан присоединиться к мероприятию. Каждый может прочитать то, что близко его сердцу с стихотворений Тараса Шевченко. Главное, чтобы было искренне. Призом за лучшие декламации произведений, конечно, будет "Кобзарь" - это подарочное издание, выпущенное к 200-летнему юбилею Шевченко, - сообщила руководитель Константиновского управления образования Ольга Барабаш.

В Константиновке уже несколько лет говорят об установке памятника Тарасу Шевченко. Власть даже проводила опрос, но дальше дело не пошло.

Ко дню рождения Кобзаря в Центральной библиотеке Константиновки также состояться квест для молодежи и тематический час в краеведческом музее.

До ТеБе


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