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В Святогорске открылась выставка посвященная 85-летию Донецкой области

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Культура / Новости
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В Святогорске открылась выставка посвященная 85-летию Донецкой области

28 февраля в выставочном зале Святогорского историко-архитектурного заповедника открылась выставка «Исследование и реставрация архитектурных памятников Святогорского Успенского монастыря XVII-XIX веков», которая подготовлена ​​к 85-летию Донецкой области.

Историко-архитектурный заповедник в Святогорске был создан в 1980 году и имел целью сохранения объектов культурного наследия Украины, прежде всего архитектурных памятников Святогорского Успенского монастыря XVII-XIX веков (с 2004 года - Святогорская Свято-Усапенська лавра) .

В течение 30 лет дирекция историко-архитектурного заповедника при поддержке органов местного самоуправления, общества охраны культурного наследия Донецкой области и Святогорского монастыря, восстановленного в 1992 году, обеспечивали выполнение программ сохранения и реставрации объектов национального культурного наследия в Святогорске.

Результаты многолетней работы по исследованию и реставрации комплекса памятников архитектуры Святогорского монастыря освещены на выставке заповедника.

Здесь представлены материалы по памятникам архитектуры национального значения пещерам, Николаевской церкви, подземной церкви прп. Антония и Феодосия XVII века, Успенскому собору, Андреевской часовни, Печерниках, Кирилло-Мефодиевского лестнице, Гостиницы, Кузницы, башни монастырской стены и другим памятникам архитектуры XIX века.

Наряду с фотофиксацией результатов восстановления памятников, чертежами проектов реставрации, на выставке представлены предметы, найденные во время исследований, аппаратура, использовалась по контролю состояния меловой скалы в 80-90-х годах XX в.

Всего на выставке представлены музейные предметы, фотографии, документы, отражающие работу ученых, архитекторов, реставраторов по восстановлению памятников истории и архитектуры в количестве 259 экспонатов.

В центральной витрине представлен макет утраченного сейчас архитектурного комплекса усадьбы Потемкиных XIX в. в масштабе 1: 100.

Архивные видеоматериалы, в которых зафиксировано процесс реставрационных работ по восстановлению иконостасов пещерных храмов, защиты от разрушения меловой скалы, представленные на трех мониторах выставки.
В Святогорске открылась выставка посвященная 85-летию Донецкой области
В Святогорске открылась выставка посвященная 85-летию Донецкой области


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