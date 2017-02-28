В Курахово прошел конкурс чтецов и вокалистов посвященный памяти Т.Г. Шевченко

В ДНР объявили конкурс на создание гимна республики

В Курахово отметили День местного самоуправления

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