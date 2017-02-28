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В Курахово прошел конкурс чтецов и вокалистов посвященный памяти Т.Г. Шевченко

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Культура / Новости
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В Курахово прошел конкурс чтецов и вокалистов посвященный памяти Т.Г. Шевченко

28 февраля в Кураховском городском центре культуры и досуга рабочие Марьинского районного Дома культуры организовали конкурс чтецов и вокалистов «В семье вольной новой», посвященный памяти Тараса Шевченко. Это мероприятие проводится уже традиционно ежегодно.

Оценивали конкурс жюри в составе: председатель жюри - Заяц Элла Леонидовна - главный специалист отдела культуры и туризма Марьинского районной государственной администрации; члены жюри - Горбач Мария Константиновна - директор коммунального учреждения культуры «Марьинская централизованная библиотечная система», Коваленко Лариса Анатольевна - председатель Марьинской районной организации профсоюза работников культуры, Бравина Елена Васильевна - директор коммунального учреждения «Музыкальная школа г. Марьинка».

В конкурсе принимали участие почти все клубные учреждения Марьинского района. Участники конкурса порадовали жюри и зрителей своими яркими номерами, сценическим мастерством, вокальными данными, актерским способностями и составили все хорошее общее эстетическое впечатление.

После длительного совещания жюри подвели следующие итоги: в номинации «Произведение Т.Г.Шевченко» первое место заняла Светюха Карина - Георгиевский сельский клуб, второе место заняла Москаленко Владислава - Марьинский районный Дом культуры, третье место заняла Ковалева Екатерина - Максимовский сельский клуб. В номинации «Солисты - вокалисты» первое место заняла Капустина Татьяна Елизаветовский СЦЕВ, второе место заняла Калита Анна - Новоукраинский СБНТ, третье место заняли - Нина Николаевна, Заяц Раиса - Богояленский СБНТ. В номинации «Произведение, избранный по собственному вкусу» первое место заняли Щелочева Юлия, Роздобудько Никита, Мамзер София - Галициновский СБК, второе место заняла Мацияка Елена - Степненский СБК. В номинации «Литературно - музыкальная композиция» первое место заняли участники театрализованного коллектива «Арлекино» - Новомихайловский СЦЕВ, второе место заняли Влада Пивнык, Влад Бодня, Елена Онищенко, Наталья Журавская - Успеновская СБК, третье место заняли Литвиненко Ирина, Лисогор Светлана, Балсис Анастасия - Зорянский СБСКП. В номинации «Авторское произведение» первое место заняла Кушнеренко Ольга - Новосилидовский СБСД, второе место заняла Сакун Наталия- Кураховский МЦКИД.

По завершению танцевальный коллектив «Виктория» Дачненского сельского Дома культуры продемонстрировал всем присутствующим свой внеконкурсный номер. Члены жюри Заяц Элла Леонидовна и Коваленко Лариса Анатольевна наградили всех участников конкурса благодарностями и вручили победителям дипломы.
В Курахово прошел конкурс чтецов и вокалистов посвященный памяти Т.Г. Шевченко
В Курахово прошел конкурс чтецов и вокалистов посвященный памяти Т.Г. Шевченко


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