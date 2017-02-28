В Миньковском открыли выставку детского творчества «Символы Украины руками детей»

С целью воспитания у детей и молодежи уважительного отношения к государственным символам Украины в Миньковскому НПК открылась выставка творческих работ учащихся «Символы Украины руками детей».
Готовясь к открытию выставки, дети работали с большим воодушевлением. Целую неделю кропотливой творческой работы не прошел даром - выставку украсили настоящие шедевры: здесь можно увидеть вышивки, работы в технике «квиллинг», поделки из слоеного теста, замечательные аппликации и мастерские вышивки.
Безусловно, подобные мероприятия способствуют воспитанию у учащейся молодежи уважения к культурным традициям и обычаям украинского народа, любви к родному краю - своей «малой Родины», формированию национального сознания и патриотизма.