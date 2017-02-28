Как в Свято-Покровском провожали зиму

В минувшие выходные, в конце «масленичной недели», в селе Свято-Покровское Ризниковского сельского совета весело и интересно прошел праздник «Проводы зимы», к которому готовились всем селом. Благодаря организаторским способностям Ризниковского сельского головы Н.В. Резника, талантливым участникам вокальном ансамбля «Созвездие», творческому коллективу Ризниковского сельского клуба, педагогам и ученикам общеобразовательной школы, местные жители стали участниками старинного славянского обычая.
Среди приглашенных на праздник - председатель Артемовской райгосадминистрации В.М. Бохонов, Северский городской голова А.А. Черняев, начальник отдела культуры райгосадминистрации А.А. Кучер. Приветствуя общину с праздником, Владимир Михайлович выразил искреннюю благодарность за то, что благодаря им, обычным жителям небольшого села, сохраняются культурные традиции и обычаи целой нации, истоки духовности предков не канут в забвение.
А между тем праздник разворачивался: песни, танцы, конкурсы. Не только дети, но и взрослые были в восторге. Исполком Ризникивского сельского совета, все общество обязаны директору фермерского хозяйства «Горизонт» С. В. Бабенко за благотворительную помощь в организации праздника, за замечательные призы и сладкие подарки, которые получили все участники творческих коллективов и победители конкурсов. А в завершение праздничного мероприятия в небо взлетели разноцветные шарики с надписью: «Прощай, зимушка-зима!»