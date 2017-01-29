В Константиновке открылось свободное пространство "D.R.U.Z.I."

На открытии пространства "D.R.U.Z.I." на базе местного кинотеатра в Константиновке зал не смог вместить всех желающих. Проект местной молодежи поддержали Львовский образовательный фонд и USAID Украины, сообщает До ТеБе.
- До этого момента мы шли полгода, учились, ездили за опытом к тем, у кого есть такое пространство. Летом проводили мероприятия для сплочения людей в парках, показывали кино, устраивали мастер-классы. Так сложилась наша команда, - говорит координатор пространства "D.R.U.Z.I." Наталья Сосницкая.
Поддержать инициативных константиновцев приехали друзья из Львова, Киева, Дружковки, Славянска. Также посетили горожане, в основном молодежь, ждали этого события.
- Летом по приглашению тринадцатилетней Софии Пилипенко команда лагеря "БУР - Строим Украину вместе" приехала в Константиновку, вместе восстанавливали старые парки города - реализовали проект "Update park". Тогда услышали об идее школьницы создать в городе свободное пространство. Сегодня я поражена результатом, - рассказала львовянка Двинка Стецуняк.
Команда "D.R.U.Z.I." насчитывает шесть человек. Двое из них - школьники. К проведению различных мероприятий привлекаются тридцать волонтеров. Они работают по таким направлениям, как неформальное образование, экологические, социальные проекты, урбанистика, культура и искусство. В феврале "D.R.U.Z.I." ждут в гости популярного писателя Сергея Жадана.