Лента новостей

23:18
Ситуация в Ясиноватой - стабильная
23:02
Основы выбора газона
21:56
В Константиновке открылось свободное пространство "D.R.U.Z.I."
21:49
ВСУ заняли важный пост под Авдеевкой
16:26
Натяжные потолки: разновидности и преимущества
15:50
Применение логистики на предприятии
14:42
Жительница Мариуполя сохраняла гранату под кроватью для самообороны
14:22
Объекты водоснабжения Донецка работают в штатном режиме - Вода Донбасса
13:43
В Донецке снаряд попал в автосервис - ранен мирный житель
13:34
Журналисты российского телеканала попали под обстрел в Макеевке
13:12
Донецк из-за обстрелов остался без воды
19:10
Печать на сувенире - оригинальное решение для каждого
11:31
Какой выбрать забор для вашего загородного дома
01:22
Сепаратисты не пропустили гуманитарную помощь от ООН
00:53
Мебель для кабинета руководителя: какой она должна быть?
00:37
Родителям на заметку. Выбираем детский манеж правильно
00:19
Независимая экспертиза установит истину
23:43
Гривна крепчает
23:39
Нормативы, которые используются для монтажа электропроводки
23:19
Как работает твердотопливный котел?
23:01
В ДНР увеличили минимальную пенсию
22:51
Дизайн интерьера квартиры: нужен ли он вам?
22:33
Трамп: Разговор о снятии санкций преждевременный
21:00
Жители Донетчины уже весной смогут выбрать себе семейного врача
19:19
5 идей для того,чтобы сделать шоу зрелищным
11:24
В Украине появится налог на выведенный капитал?
11:18
В органах ГФС Донетчины за 2016 год открыто 6 уголовных производств
11:16
Внешнеторговое обращение Донецкой таможни в 2016 году составило свыше 3,5 миллиардов долларов
11:12
В Часов Яре горел трехэтажный дом
11:00
В Винницкой области устроили Медицинский майдан
22:53
Как написать убедительный SEO текст?
17:11
В селах Донецкой области открылись «Центры безопасности граждан»
16:48
Восемь тысяч мариупольцев остались без телефонной связи
16:39
В Донецке открылась уникальная выставка
15:01
На митинге в Покровске чуть не избили журналистку
14:56
«Печеньки» уходят. Нуланд подала в отставку
14:46
В Бахмуте массово прекращают деятельность предприниматели
14:32
ID-паспорт теперь можно оформить в Мариуполе
14:17
В Донецке ввели в эксплуатацию новый банкомат «ЦРБ»
14:08
Коломойский отказался финансировать ФК Днепр
13:57
Фильтровальную станцию обстреляли из минометов
13:47
На дорогах ДНР проходят работы по очистке снега и льда
13:29
Программа Развития ООН запускает первую в Украине Академию Краудфандинга
13:06
Электронные деньги в Украине, какие преимущества они дают?
12:48
Интерьер в стиле кэжуал - сочетание оригинальности и вкуса
Все новости

Архив публикаций

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В Константиновке открылось свободное пространство "D.R.U.Z.I."

0
267
Культура / Новости
0
В Константиновке открылось свободное пространство "D.R.U.Z.I."

На открытии пространства "D.R.U.Z.I." на базе местного кинотеатра в Константиновке зал не смог вместить всех желающих. Проект местной молодежи поддержали Львовский образовательный фонд и USAID Украины, сообщает До ТеБе.

- До этого момента мы шли полгода, учились, ездили за опытом к тем, у кого есть такое пространство. Летом проводили мероприятия для сплочения людей в парках, показывали кино, устраивали мастер-классы. Так сложилась наша команда, - говорит координатор пространства "D.R.U.Z.I." Наталья Сосницкая.

Поддержать инициативных константиновцев приехали друзья из Львова, Киева, Дружковки, Славянска. Также посетили горожане, в основном молодежь, ждали этого события.

- Летом по приглашению тринадцатилетней Софии Пилипенко команда лагеря "БУР - Строим Украину вместе" приехала в Константиновку, вместе восстанавливали старые парки города - реализовали проект "Update park". Тогда услышали об идее школьницы создать в городе свободное пространство. Сегодня я поражена результатом, - рассказала львовянка Двинка Стецуняк.

Команда "D.R.U.Z.I." насчитывает шесть человек. Двое из них - школьники. К проведению различных мероприятий привлекаются тридцать волонтеров. Они работают по таким направлениям, как неформальное образование, экологические, социальные проекты, урбанистика, культура и искусство. В феврале "D.R.U.Z.I." ждут в гости популярного писателя Сергея Жадана.


Похожие публикации

17-01-2017
Львовские волонтеры пригласили на праздники Константиновские семьи
9-01-2017
В Константиновке на вокзале звучали колядки
13-12-2016
Мариупольскую водонапорную башню трансформируют в культурно-образовательный проект
1-11-2016
В Константиновке украли флаги ЕС и Украины
13-08-2016
В Доброполье открылась Лаборатория городского пространства
22-07-2016
В Мариуполе волонтеры будут ремонтировать дома бойцам АТО

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх