В Донецке открылась уникальная выставка

Сегодня, 26 января, в Донецком музее открылась выставка одного из самых известных российских художников Ивана Шишкина. Выставка приурочена к 185-летию со дня рождения выдающегося художника.
Жители и гости города могут увидеть 4 картины и 21 гравюру из фондов музея.
«Сегодня действительно удивительный день — открываем выставку, посвященную нашему замечательному художнику, шедеврами которого восхищается весь мир», — сказала директор Донецкого республиканского художественного музея Надежда Анищенко.