В Константиновском медицинском училище открыли музей

Экспозицию "Тропами Донетчины" преподаватели и воспитанники Константиновского медицинского училища собирали более двадцати лет.
В экспозицию вошла коллекция полотенец - более ста штук, также студенты с преподавателями воссоздали уголок украинской хаты конца 19-нач. 20 вв .: собрали предметы быта, одежды. Большинство из представленного собрано именно в Донецкой области - в селах и городах.
- Все началось с полотенца. Давно мы проводили в училище тематическое мероприятие, посвященное истории украинских рушников. Я попросила студентов принести из дома родственные полотенца, после этого их бабушки согласились оставить полотенца в классе. Сейчас есть самая большая коллекция в городе, даже краеведческий музей не может такой похвастаться. Вложили много труда, надеюсь, что наш музей станет центром культуры не только учебного заведения, но и Константиновки, - поделилась с присутствующими на открытии музея его хранительница, преподаватель истории Любовь Живило.
Музей открыт в помещении бывшей столовой, которая много лет была подсобным помещением, но на ее стенах сохранилась Петриковская роспись. Также среди экспонатов музея есть работы студентов, выполненные в различных техниках.
До ТеБе