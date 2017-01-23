Известные галичане и дончане рассказали о единстве

Известные деятели из Галичины и Донецкой области стали героями социального фотопроекта "Нас объединяет Украина", что от 22-го января 2017 года экспонируется в Краматорске на территории художественного пространства "Свободная дом".
Проект призван развеять мифы об исторической, языковой, ментальной и культурной разницы между Галицией и Донбассом.
В частности, на выставке представлены восемнадцать постеров, на которых попарно сопоставлены выходцев из Донбасса и Галичины. Каждая пара героев объединенная определенным лозунгом, которое близко как для Донецка, так и галичан. Их объединяет "традиция", "история", "певучесть", "речь", "отвага", "честь", "жертвенность", "одержимость", "несокрушимость".
"Лицами" проекта стали украинские писатели, бойцы, певцы, священники, волонтеры, ветераны УПА и АТО - Дмитрий Белый, Марьяна Савка, Юлия Кулиненко, Соломия Чубай, Владислав Кириченко, Юрий Филюк, Ирен Роздобудько, Игорь Жук и другие.
Автор проекта Марьяна Пьецух объясняет, что сначала на эту идею ее подтолкнуло предубеждения со стороны галичан в отношении людей, приехавших искать убежище от войны на западную Украину. В 2015-м году выставку увидели жители Львова и Тернополя. Чтобы охватить максимальную аудиторию, постеры висели на центральных улицах городов.
До ТеБе