Лента новостей

20:30
Силиконовые чехлы для iPhone 7 с индивидуальным стилем
19:52
Как провести День всех влюбленных?
19:33
В ДНР восстановлен ЖД перегон «Горловка-Байрак»
19:09
Житель Лиманского района в зарослях нашел гранатомет РПГ-18
17:06
Власти отчитались о росте экономики
16:20
Сезонность в торговле на рынке Форекс
15:49
Пять причин приехать в Чечню
15:28
В Мариуполе откроют современный кардиологический центр
15:24
«Киевстар» восстановил связь в Мариуполе
15:16
Как праздновали Крещение в Константиновском районе
14:27
Повышение минималки увеличит инфляцию на 1% - НБУ
14:05
В Краматорске прошел VI областной фестиваль по быстрым шахматам
13:49
Как произвести ремонт кухни?
13:19
Известные галичане и дончане рассказали о единстве
13:14
Экономика-2017: рост в долг?
13:12
Падение безналичного доллара, ревизия залогов проблемных банков - итоги прошедшей деловой недели
13:08
Завтра в Киевском районе Донецка отключат горячую воду
12:54
ОСМД Львовской и Киевской области поделились опытом с Константиновцами
12:49
В ДНР создадут федерацию по бейсболу и домино
12:43
В Донецке демонтируют новогоднюю елку
12:11
В Волновахском районе отметили День Соборности
01:17
Флаг Доброполья появился на вершине Говерлы
21:47
Как выбрать пеленальный столик для вашего малыша?
17:12
В Краматорске отметили День Соборности Украины
15:21
Александр Хуг обсудил вопросы возобновления работы ГРС "Марьинка"
10:38
На блокпосту в Донецкой области произошло ДТП
10:03
Что такое шугаринг и какие его свойства?
21:03
Александр Хуг посетит Марьинку и Олександровку
20:46
Иммиграция в Канаду, что необходимо знать?
20:22
Померанский шпиц. Собака - компаньон
19:24
Тонкости этикета: принимаем гостей
18:46
В Великой Новоселке отметили флешмобом День Соборности
17:50
22 января в Ленинском районе Донецка ограничат движение транспорта
17:19
Витязево с tvil.ru или история нашего отдыха
17:01
На Донетчине запустят единую диспетчерскую скорой помощи
16:53
Налоговой милицией Донетчины в г. Бахмут и г. Мариуполь прекращена безлицензионная торговля подакцизной продукцией
16:49
Обзор новых обувных трендов 2017
15:55
Ветераны АТО заявили о блокаде ДНР
12:46
Украинцы задолжали миллиарды за коммуналку
12:11
Дорога в Мариуполь закрыта для ОБСЕ и гражданских
12:03
Депутаты решили отдохнуть до февраля
11:55
В Донецкой ОГА состоялось заседание областного координационного комитета содействия занятости
11:45
Лампа Эдисона в современном дизайне
11:34
Жители Донецкой области передали украинской армии почти 450 миллионов гривен
01:30
В каких помещениях устанавливается пожарная сигнализация
Все новости

Архив публикаций

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Известные галичане и дончане рассказали о единстве

0
96
Культура / Новости
0
Известные галичане и дончане рассказали о единстве

Известные деятели из Галичины и Донецкой области стали героями социального фотопроекта "Нас объединяет Украина", что от 22-го января 2017 года экспонируется в Краматорске на территории художественного пространства "Свободная дом".

Проект призван развеять мифы об исторической, языковой, ментальной и культурной разницы между Галицией и Донбассом.

В частности, на выставке представлены восемнадцать постеров, на которых попарно сопоставлены выходцев из Донбасса и Галичины. Каждая пара героев объединенная определенным лозунгом, которое близко как для Донецка, так и галичан. Их объединяет "традиция", "история", "певучесть", "речь", "отвага", "честь", "жертвенность", "одержимость", "несокрушимость".

"Лицами" проекта стали украинские писатели, бойцы, певцы, священники, волонтеры, ветераны УПА и АТО - Дмитрий Белый, Марьяна Савка, Юлия Кулиненко, Соломия Чубай, Владислав Кириченко, Юрий Филюк, Ирен Роздобудько, Игорь Жук и другие.

Автор проекта Марьяна Пьецух объясняет, что сначала на эту идею ее подтолкнуло предубеждения со стороны галичан в отношении людей, приехавших искать убежище от войны на западную Украину. В 2015-м году выставку увидели жители Львова и Тернополя. Чтобы охватить максимальную аудиторию, постеры висели на центральных улицах городов.

До ТеБе


Похожие публикации

4-08-2016
Подростков Бахмута зовут в языковой лагерь
27-04-2016
Завершился проект «Формирование стратегии молодежной политики города Самбор и города Краматорск»
14-04-2016
В Донецкой области собирают подписи за железнодорожное сообщение с Галицией
10-03-2016
Народный депутат Украины Николай Томенко презентовал проект «Кобзарь объединяет Украину» в Мариупольском госуниверситете
9-02-2016
Дружковка возродит украинские традиции в Донецкой области
11-09-2015
В Донецкой области волонтеры восстановили около 500 домов

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх