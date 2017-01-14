В Звановке создали лемковский культурный центр

Потомки лемков-переселенцев стремятся сохранить свою культуру в Донецкой области, поэтому в селе Звановка, где живут выходцы из Лемковщины и Бойковщины, создали культурный центр.
Культурную деятельность лемки проводили в течение последних десяти лет, но зарегистрировали свой центр недавно.
- Наша изюминка - живые вертепы. На Рождество 7 и 8 января группа детей ходит с вертепом в каждый дом в Званивке. Сейчас мы уже со своими вертепами вышли в Бахмуте и Краматорске. Планируем весной раскрашивать писанки в лемковском стиле. Мечтаем создать коллекцию народной одежды лемков, - рассказал Андрей Тимчак - основатель этого центра.
Во время рождественских праздников Звановка посетили лемки со Львова, подарили литературу и лемковскую икону, которая когда-то была в селе Лисковате Дрогобычской области, откуда лемков и бойков принудительно выселили в 1951 году в Донецкую область.
Лемковский культурный центр открыт в частном доме супругов Тымчак. Больше об этом узнайте вскоре на нашем канале.
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