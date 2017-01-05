В Краматорске пройдет фестиваль вертепов

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В Донецке по случаю Дня независимости состоится фестиваль искусств

В Краматорске начался фестиваль «Кузнецкие трубы» и «Восточно Украинская книжная толока»

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