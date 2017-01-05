В Краматорске пройдет фестиваль вертепов

В понедельник, 9 января, в Краматорске состоится культурно-художественная акция «Рождественские перезвоны», в рамках которой состоится фестиваль вертепов, сообщает До ТеБе.
В 11:00 утра из разных уголков площади к ее центру сойдутся в праздничном шествии 11 коллективов художественной самодеятельности Донецкой области и наши гости из Жовковского района Львовской области.
Вертепная хода будет сопровождаться колядками и песнями рождественской тематики. Коллективы сойдутся в импровизированной ходе по кругу площади демонстрируя зрителям «Парад рождественских звезд» и закончат ходу общими рождественскими колядками.
После окончания шествия на сцене начнется фестиваль вертепов. Выступления вертепников дарит людям рождественское настроение и братолюбие. «Дидухи», привезенные коллективами, будут оставаться на авансцене, что к концу рождественской программы создаст своеобразную презентацию рождественских символов.
Во время праздника на площади Мира будут работать рождественская выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства «Winter shop».
Мероприятие будет проводиться КУК «Донецкий областной учебно-методический центр» под патронатом Управления культуры и туризма Донецкой областной государственной администрации.