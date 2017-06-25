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Электромобили: экономия и комфорт

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Авто
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Электромобили: экономия и комфорт

2,5 миллиона электромобилей в мире уже нашли своих владельцев. В Украине - их около 3000, и это только начало, ведь рынок электрокаров в нашей стране ежегодно растет на 300-400%.

Люди выбирают эти машины из-за экономности и минимального вреда для окружающей среды. О ценах, места зарядных станций и ремонта, рассказал Иван Калита, партнер компании «Есо Cars» во Львове.

«Я почти год езжу на электромобиле Nissan Leaf. Работал в официальном представительстве компании. Там и узнал, что получится такая модель. Загорелся желанием ездить на ней и работать в бизнесе электрокаров, потому экология для меня важна. Полтора года назад присоединился к компании «Есо Cars» и открыл филиал во Львове», - рассказывает Иван.

- Иван, как Вы оцениваете украинский рынок электромобилей?

- После снятия пошлины в 2016 году произошел взрыв продаж. Но до сих пор не все люди готовы к тому, что большинство электромобилей является сугубо городским видом транспорта. На одном заряде машина проезжает 150-200 километров. Обычно электрокар покупают как второй автомобиль в семье, на котором ездят каждый день. Чаще всего мужчины покупают для женщин, чтобы они возили детей в школу, на кружки. По официальной статистике в 2016 году было продано 290 новых электромобилей и 1144 в употреблении. Мы продаем в основном бывшие в употреблении, но есть клиенты, которые покупали новые.

- Если человек хочет далеко путешествовать, есть альтернатива «Nissan»?

- Если расстояние до 500 километров, то это или Tesla, или так называемые «плагин-гибриды» (есть электромотор и бензиновый / дизельный генератор). «Плагин-гибриды», которые популярны в Украине, - это Chevrolet Volt, BMW С rex. На этих машинах можно ехать 70-80 километров на электричестве, а затем включается бензиновый или дизельный генератор. Новое поколение. Потому Toyota Prius - тоже гибрид, но это старая технология. Там есть два двигателя: электрический и внутреннего сгорания. Машина фактически едет на двух двигателях. А в «плагин-гибридах» основным элементом является электромотор. Также можно выбрать электромобиль Ford Focus, BMW С, Mercedes В-класса.

- С какой отметки стартуют цены на электромобили?

- Nissan Leaf в базовой комплектации в США стоит примерно 29 тыс. долларов, в Европе - 25 тыс. евро, в Украине - 36-38 тыс. долларов (после уплаты НДС и акцизного сбора, доставки).

Tesla в Украину завозят в основном уже с пробегом, потому что нет пока компании, которая официально продавала авто этой марки. Б/у можно купить 2013-14 года от 50 до 92 тыс. долларов.

- Какие Вы еще видите причины, кроме минимального вреда окружающей среде, для приобретения электромобиля?

- Экономия. Владельцу электромобиля он обходится примерно в 10 раз дешевле по сравнению с теми, кто имеет авто с двигателем внутреннего сгорания.

- А заправочных станций в Украине достаточно?

- Есть 400 зарядных станций. 25 из них - скоростные.

- Скоростные..?

- Есть разные станции со скоростью зарядки электромобилей. Стандартно - это за 3 минуты, например, столько заряжается Nissan Leaf на Семик-ловатной станции. Они небольшие, поэтому можно и дома установить, если есть трехфазная сеть. Стоят они от 500 долларов. Клиенты заряжают дома и от обычной розетки за 8:00 - Nissan Leaf, a Tesla - за 24 часа. Есть еще станции, которые заряжают по одному часу, их количество немного меньше.

Большая часть заправочных станций находится на АЗС. Где именно, смотрите на международном ресурсе www. plugshare.com.

- Сколько стоит зарядить электрокар?

- Есть зарядные станции бесплатные. А платные: если до 10 кВт, то 1 грн /мин, если до 20 кВт - это 3 грн /мин, если до 40 кВт - 5 грн /мин.

- Где ремонтируют электромобили?

- В официальных представительствах автомобильных марок. Правда, Tesla официально у нас не представлена, поэтому для ее ремонта нужно искать сервис, который таким занимается. Электромобиль имеет гораздо более простое строение, чем авто с двигателем внутреннего сгорания, поэтому единственное, что требует ремонта - это элементы подвески. Шины такие же, как в других машинах. Только BMW С имеет нетипичный размер шин.

- На какие нюансы еще стоит обратить внимание, прежде чем покупать электромобиль?

- Прежде всего - определить, где будете заряжать авто. Если это многоэтажный дом, то надо вывести из счетчика кабель на улицу, поставить розетку и специальный ящик, чтобы защитить от вандалов, и за ночь машина заряжается. Если частный дом, то можно это делать в гараже. Однако нужно проверить проводку. Должна быть сила тока не менее 16 А. А желательно, чтобы было с запасом -25 А. Потому что автомобиль потребляет примерно 3,5 кВт - это чуть больше, чем обычный бойлер. Если есть возможность поставить зарядные станции на работе, то будет очень удобно.


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