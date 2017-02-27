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Пересядем на электрокары?

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Пересядем на электрокары?

Мининфраструктуры объявило о планах по увеличению доли электромобилей на украинских дорогах до 15 % к 2020 году. При этом для производителей отечественных экокаров даже обещают отменить налоги на прибыль и землю. Реальны ли эти планы и как отразятся они на стоимости электрокаров уже в этом году?

Амбициозные планы Мининфраструктуры по увеличению в Украине парка электромобилей вызвали к ним очередной всплеск интереса со стороны бизнес-сообщества и граждан. В прошлом году в Украине было продано рекордное количество электрокаров — свыше 1600, в 2015-м — 730, а в 2014-м — около сотни. Такой резкий рост объясняется отменой в 2016 году 10 %-й таможенной пошлины. Интересно, что, отставая по количеству эксплуатируемых в стране электромобилей, мы умудрились опередить по темпам роста их продажи соседние Польшу и РФ. В городах-миллионниках и крупных областных центрах проблем с подзарядкой электромобилей практически нет. По последним подсчётам, в Украине сейчас работают примерно 300 станций подзарядки, из которых третья часть находится в столице.

На сегодняшний день по стране ездят почти 3 тыс. электрокаров. Но правительство намерено увеличить их долю в общей продаже автомобилей до среднеевропейских 15 %. Чтобы достичь этого, чиновники обещают до 2021 года освободить импортные электрокары от НДС, пенсионного и акцизного сбора. Мало того, предлагается уменьшить налог на прибыль для автодилеров и компенсировать покупателю за счёт государства часть стоимости автомобиля.

Украинских производителей тоже не обидят. Им хотят отменить НДС и сделать льготы по земельному налогу аж до 2028 года, а вот сбор в ПФ отменят только лишь до 2021 года. В планах правительства и отмена пошлины на ввоз комплектующих для электромобилей, и полугодичная отсрочка уплаты НДС.

Для покупателей цена на электромобиль уменьшится на государственную скидку, размер которой пока не оглашается, и, скорее всего, по ней ещё чиновники не определились. Впрочем, вполне возможно, что это нововведение так и останется в разряде обещаний. На практике это вряд ли сильно повлияет на рост продажи и развитие рынка, поскольку в наших условиях эти льготы, как обычно, достанутся узкому кругу приближённых к чиновникам лиц.

В Мининфраструктуры уверены, что установление льготных условий для электромобилей привлечёт в Украину мировых гигантов автопрома, таких как Nissan, Volkswagen Toyota, Hyundai.

Однако многие весьма скептически оценивают шансы на удешевление электромобилей в текущем году. Учитывая то, как работает наш высший законодательный орган, в реальности проект Мининфраструктуры может быть реализован не раньше 2018-го. Конечно, с оглядкой на мировые экологические тенденции игнорировать электромобильных тренд украинское правительство долго не сможет.

Впрочем, его роль в этом процессе не должна сводиться только лишь к принятию нужных законов. К наплыву электромобилей необходимо тщательно готовиться, и дело тут не ограничится существующими станциями подзарядки. Эксперты рынка говорят о необходимости создания специальной программы, которая предусматривала бы перевод коммунального транспорта на электропривод, оборудование станций подзарядки в подземных паркингах многоэтажных домов и ТРЦ, бесплатных парковок для экотранспорта и тому подобное.

Только при наличии комплекса преимуществ электромобилей перед обычными удастся убедить украинцев пересесть на экологический транспорт, что позволит не только нарастить продажи, но и сделать окружающую среду чище.

Zavarnik


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