56 тысяч автомобилей было поставлено на учет в ДНР

В ДНР выдали более 62 тысяч автомобильных номеров

В ДНР за 2016 год было трудоустроено свыше 44 тысяч человек

С начала года в ДНР зарегистрировано восемь тысяч транспортных средств

ДНР выдала 10 тысяч автомобильных номеров

10 тысяч автовладельцев получили номера "ДНР"

В "ДНР" обязали всех автомобилистов поставить номера "республики"