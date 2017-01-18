56 тысяч автомобилей было поставлено на учет в ДНР

Как сообщили в пресс-службе «Госавтоинспекции» самопровозглашенной ДНР, начиная с июля 2016 года, в «республике» было поставлено на обязательный учет 56,3 тысяч автомобилей. Напомним, что регистрация транспортного средства в ДНР является обязательной.
Обязательная регистрация транспортных средств в ДНР, началась с 1 июля 2016 года. Каждый владелец автомобиля должен пройти регистрацию в органах «Госавтоинспекции» ДНР и получить номерные знаки «республиканского» образца. Известно, что если автомобиль четного года, то регистрацию можно пройти до апреля 2017 года.