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56 тысяч автомобилей было поставлено на учет в ДНР

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Авто
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56 тысяч автомобилей было поставлено на учет в ДНР

Как сообщили в пресс-службе «Госавтоинспекции» самопровозглашенной ДНР, начиная с июля 2016 года, в «республике» было поставлено на обязательный учет 56,3 тысяч автомобилей. Напомним, что регистрация транспортного средства в ДНР является обязательной.

Обязательная регистрация транспортных средств в ДНР, началась с 1 июля 2016 года. Каждый владелец автомобиля должен пройти регистрацию в органах «Госавтоинспекции» ДНР и получить номерные знаки «республиканского» образца. Известно, что если автомобиль четного года, то регистрацию можно пройти до апреля 2017 года.


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