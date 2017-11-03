За развращение двух малолетних детей 54-летнему мужчине грозит до 8 лет за решеткой

Константиновская отделом Красноармейской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины.
В ходе досудебного расследования установлено, что 28 июня текущего года, примерно в 2:00, 54-летний житель села Великая Новоселка Великоновоселковского района отдыхал в компании друзей, распивая спиртные напитки возле одного из магазинов. Несмотря на позднее время, наряду со взрослыми находились их малолетние дети - девочки в возрасте 6 и 9 лет.
Воспользовавшись тем, что внимание родителей более сосредоточена на выпивке, человек подозвал детей к себе и, снимая на камеру мобильного телефона, предложил им снять нижнее белье и обнажить для него половые органы. В качестве вознаграждения обещал дать 100 грн. Когда дети на предложение не согласились, злоумышленник посадил молодую девочку к себе на колено и стал совершать в отношении нее развратные действия, но она сумела вырваться от него, вместе с подружкой вернуться к родителям и сообщить о случившемся.
В настоящее время собранными доказательствами вина мужчины в инкриминируемом преступлении полностью доказана, его судьбу будет решать суд.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.