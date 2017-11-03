Лента новостей

14:07
За развращение двух малолетних детей 54-летнему мужчине грозит до 8 лет за решеткой
14:05
В Харцызске планируют запустить трубный завод
13:54
о 10% энергоресурсов может сэкономить Кураховская ТЭС благодаря энергоэффективности
13:45
С начала года доходы местных бюджетов Донетчины выросли на 1,1 миллиард гривен
13:42
Счета ГП «Артемсоль» арестованы
11:04
В Дружковке появился класс-трансформер
10:00
В Северодонецке убили депутата городского совета
09:41
Кураховской школе вернули незаконно сданные в аренду помещения
21:48
Россия не готова принять ДНР - Захарченко
18:49
Один из самых надежных и недорогих интернет-магазинов
15:24
Земельный налог пополнил местные бюджеты Донетчины более чем на 740 млн гривен
14:27
Украина и ОАЭ договорились о безвизе
13:37
Банки вцепились в деньги украинцев: не дают спокойно снять 50-100 тыс. грн.
13:28
Как выбрать самый подходящий для сна диван?
13:05
В ДНР возмущены бесплатной медициной для приезжих
12:51
В Покровском районе задержали деверсанта, который готовил взрыв на железной дороге
12:19
Четырехколесные чемоданы - анализируем плюсы и минусы
12:15
Депутаты ВР за изменения в медицинской сфере
12:10
Переселенцев из Донбасса просят проверить в реестре свою недвижимость
12:00
320 метров за месяц: скоростная проходка от шахтоуправления Белозерское
11:55
Украина налаживает торговые соглашения с другими странами
11:50
Государственный машиностроительный завод в Бахмуте порезали на металл
11:14
Как правильно выбрать посуду для кухни
09:42
Портовый «ценопад»
09:39
Инвестирование за рубеж упростили
19:59
Геннадий Зубко и Павел Жебривский провели совместный брифинг
19:27
В Торецке провели заседание на тему проблем предоставления ЖК услуг в зоне АТО
19:19
На Славянск сокращают подачу воды из-за долгов
19:08
Как доставляется товар, купленный на Амазоне, в Украину?
18:04
Как подтянуть кожу вокруг глаз. Рассмотрим несколько вариантов
17:43
Краматорской общине вернули почти 90 га земли
17:34
Тест на беременность: можно ли доверять результату?
17:11
За 10 месяцев сводный бюджет страны получил свыше 13 млрд гривен налогов от Донецкой области
15:34
В ДНР хотят запустить литейный завод в Макеевке
15:24
Жители Новодонецкого утеплили многоквартирный дом на грант от компании ДТЭК
15:21
За взятку в 3 тысячи долларов будут судить полицейского из Донецкой области
15:00
В Славянске и Святогорске могут закрыть три школы из-за нарушений пожарной безопасности
14:48
В Марьинском районе три села вновь остались без водоснабжения
14:38
В ДНР изменили график работы КПП
13:34
В Добропольском районе удалось остановить африканскую чуму
13:26
Биоревитализация – уникальная услуга на сайте www.bellezza.ua
13:19
Пенсии в Украине будут перерасчитывать ежегодно: что меняется
11:47
Мозги на вынос
11:21
Грипп атакует. Лечение содой и водой! Советует врач
10:50
В Авдеевке при пожаре погибли двое мужчин
Все новости

Архив публикаций

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

За развращение двух малолетних детей 54-летнему мужчине грозит до 8 лет за решеткой

0
34
Происшествия / Криминал
0
За развращение двух малолетних детей 54-летнему мужчине грозит до 8 лет за решеткой

Константиновская отделом Красноармейской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что 28 июня текущего года, примерно в 2:00, 54-летний житель села Великая Новоселка Великоновоселковского района отдыхал в компании друзей, распивая спиртные напитки возле одного из магазинов. Несмотря на позднее время, наряду со взрослыми находились их малолетние дети - девочки в возрасте 6 и 9 лет.

Воспользовавшись тем, что внимание родителей более сосредоточена на выпивке, человек подозвал детей к себе и, снимая на камеру мобильного телефона, предложил им снять нижнее белье и обнажить для него половые органы. В качестве вознаграждения обещал дать 100 грн. Когда дети на предложение не согласились, злоумышленник посадил молодую девочку к себе на колено и стал совершать в отношении нее развратные действия, но она сумела вырваться от него, вместе с подружкой вернуться к родителям и сообщить о случившемся.

В настоящее время собранными доказательствами вина мужчины в инкриминируемом преступлении полностью доказана, его судьбу будет решать суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.



Как выбрать телефон?

Похожие публикации

18-09-2017
Жителю Краматорска, который признался в умышленном убийстве, грозит до 15 лет за решеткой
6-06-2017
В Краматорске 51-летнего мужчину подозревают в развращении 8-летней девочки
17-10-2016
В Донецкой области за развращение 6-летней девочки гражданин Грузии получил 5 лет тюрьмы
23-05-2016
В Краматорске предприниматель жестоко убил женщину
5-01-2016
В Донецкой области за двойное убийство 30-летнему мужчине грозит пожизненное заключение
16-12-2015
В Мариуполе судят детей, которые совершали нападения на местных жителей

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх