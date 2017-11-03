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В Мариуполе судят детей, которые совершали нападения на местных жителей

В Донецкой области за развращение 6-летней девочки гражданин Грузии получил 5 лет тюрьмы

Жителю Краматорска, который признался в умышленном убийстве, грозит до 15 лет за решеткой

За развращение двух малолетних детей 54-летнему мужчине грозит до 8 лет за решеткой

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