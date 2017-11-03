В Северодонецке убили депутата городского совета

В Северодонецке (Луганская обл.) сегодня ночью, 3 ноября, был обнаружен труп депутата 7 созыва Северодонецкого городского совета от «Блока Петра Порошенко "Солидарность"» Сергея Самарского. Его нашли после заявления его жены в полицию, которая долго не могла ему дозвониться после работы, пишет Луганщина.ua.
«Известно, что Сергей Самарский звонил жене, выходя из помещения городского совета в 18 часов вечера. Его труп правоохранители нашли около часа ночи в районе МЖК "Мрия" в Северодонецке. Источник отмечает, что труп Самарского обнаружен с признаками насильственной смерти – разбита голова», – пишет издание.
Информацию о смерти Сергея Самарского, который также являлся советником мэра, на своей странице в Facebook подтвердил заместитель городского головы Северодонецка Григорий Пригеба. «В 01:30 сообщили об убийстве Сергея Самарского. Убили по-скотски, как подонки... До четырех часов работал со следователем, кто мог на такое решиться? Предложил детектор для всех, кто попадает в поле следствия. Помолимся за Сергея...», – написал он.
В правоохранительных органах информацию об убийстве Сергея Самарского пока не комментируют.