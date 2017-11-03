Кураховской школе вернули незаконно сданные в аренду помещения

Волновахской местной прокуратурой при осуществлении конституционной функции представительства интересов государства в сфере охраны прав детей, выявлен факт незаконного использования частным предприятием для осуществления предпринимательской деятельности части помещения школы.
Так, между отделом образования Марьинского районного государственной администрации и частным предприятием заключен договор аренды части помещения Кураховской школы площадью 44 кв м под размещение классов для подготовки водителей транспортных средств.
Однако, в нарушение требований Закона Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества», независимая оценка объекта аренды, с целью определения его стоимости и правильного исчисления арендной платы, уплачиваемой в доход государства, не проводилась. Кроме того, объект аренды не был застрахован.
С целью защиты интересов государства, руководитель Волновахской местной прокуратуры обратился в Хозяйственный суд с исковым заявлением о признании указанный договор недействительным и обязательство вернуть указанное помещение государству в лице отдела образования Марьинской районной государственной администрации.
Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, помещения возвращены государству.