В Покровском районе задержали деверсанта, который готовил взрыв на железной дороге

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В Донецкой области задержали переселенца, который был информатором сепаратистов

В Гнутово задержали мужчину, который перевозил пистолет с разрешением от ДНР

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