В Покровском районе задержали деверсанта, который готовил взрыв на железной дороге

Мужчину задержали во время закладывания 4,5 килограммов тротила на железнодорожной подстанции в Покровском районе.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
По информации правоохранителей, по указанию кураторов с ГУ Генштаба Минобороны РФ представители так называемого «МГБ» ДНР выбрали для совершения террористического акта жителя Краматорска. С мужчиной были проведены специальные учения и соответствующий инструктаж по закладке взрывного устройства.
- Диверсант получил задание взорвать одну из подстанций, которая обеспечивает бесперебойную работу железной дороги в районе проведения антитеррористической операции. Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник совершил предварительный осмотр территории объекта, и задержали его во время закладки самодельного взрывного устройства в эквиваленте 4,5 килограмма тротила, - отметили в СБУ.
Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
До ТеБе