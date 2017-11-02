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Государственный машиностроительный завод в Бахмуте порезали на металл

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Происшествия / Криминал
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Государственный машиностроительный завод в Бахмуте порезали на металл

Экспериментальный машиностроительный завод горношахтного и технологического оборудования соляной промышленности режут на металлолом прямо посреди бела дня.

Территория, которую сегодня занимает это государственное научное производственное предприятие, ни как не охраняется. Попасть в административное здание и производственных цехов можно с легкостью. В помещениях еще остались мебель, документы, а вот в цехах уже отсутствует оборудование.

«Когда мы прибыли сюда, на месте события шли работы, когда отрезали металлические конструкции, люди которые это делали не могли объяснить, кто они, откуда и кто их нанял, на данный момент эту информацию выясняем», заявила журналист телеканала До ТеБе.

Мужчины, которые выполняли демонтажные работы, общаться отказались, и не одного документа на выполнение этих работ не предоставили.
Журналисты вызвали на место события полицию, но правоохранители отказались комментировать сложившуюся ситуацию. В документах, которые удалось найти в брошенных помещениях, удалось выяснить, что это предприятие подчиняется Министерству аграрной политики Украины. Также первый заместитель Бахмутского городского головы рассказала, что руководство предприятия уволилось почти два года назад.

«Где-то с января 2016 года, там все работники и в том числе руководящий весь состав рассчитались, издали на себя приказы и по почте отправили ключи в Министерство агропромышленного комплекса. Нами неоднократно направлялись письма о том, что мы обеспокоены ситуацией. Для того чтобы были приняты меры для назначения руководителя неоднократно мы давали кандидатуры. Даже был приказ, и была принята последняя кандидатура, но так как ничего не произошло, не инвентаризации имущества, и он тоже не больше месяца продержался, рассчитался и все», заявила Татьяна Савченко, первый заместитель Бахмутского городского головы.

Кроме того, Татьяна Савченко рассказала, что документы от предприятия в архив и до сих пор не передали.

«Документы не сданы в архив, как люди будут идти на пенсию, мы тоже не понимаем. У них на сегодня задолженность во все уровни бюджетов порядка 1 млн. 800 тысяч гривен. Задолженность по зарплате осталась 785 тысяч гривен», рассказала Савченко.


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