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За получение взятки в 300 тыс грн в Донецкой области будут судить налоговика

В Краматорске на получении взятки в размере 75 тыс грн разоблачили полицейского

В Донецкой области во время получения взятки разоблачен полицейский

Мариупольского полицейского и его жену будут судить за получение взятки

За взятку в 3 тысячи долларов будут судить полицейского из Донецкой области

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