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За взятку в 3 тысячи долларов будут судить полицейского из Донецкой области

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Происшествия / Криминал
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За взятку в 3 тысячи долларов будут судить полицейского из Донецкой области

Три тысячи долларов США - в такую сумму оценил свои «услуги» за закрытие уголовного производства 26-летний следователь Марьинского отделения полиции Волновахского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

В ходе досудебного расследования установлено, что в ноябре 2016 года старший лейтенант полиции, действуя из корыстных побуждений и вопреки интересам службы, требовал и получил от местного жителя неправомерную выгоду в размере 3000 долларов США за закрытие уголовного производства по факту наезда на пешехода.

Следователи прокуратуры Донецкой области по данному факту начали уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере) УК Украины.

В настоящее время расследование завершено, обвинительное заключение направлено в суд.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.


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