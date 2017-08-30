В Мариуполе по ходатайству прокуратуры избрана мера пресечения двум судмедэкспертам

Октябрьский районный суд Мариуполя удовлетворил ходатайство Мариупольской местной прокуратуры №1 и выбрал двум чиновникам Мариупольского отделения судебно-медицинской экспертизы Коммунальной лечебно-профилактического учреждения «Донецкое областное бюро судебно-медицинской экспертизы» меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 84 300 грн и 33 680 грн.
Указанные лица обоснованно подозреваются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368-4 (получение неправомерной выгоды экспертом) УК Украины.
Судмедэкспертов задержали во время получения 6500 грн взятки 28 августа работники Мариупольского местной прокуратуры №1 и полиции.
Установлено, что должностные лица СМЭ систематически требовали и получали от родственников умерших денежные средства в размере от 500 до 3000 грн за предоставление внеочередных услуг и ускорения процедуры выдачи тел умерших.
Досудебное расследование продолжается.