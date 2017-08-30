Прокурор Донецкой области помог задержать мужчину, который находился в международном розыске

23 августа прокурор Красноармейской местной прокуратуры, находясь возле продуктового магазина в городе Покровске, узнал в одном из посетителей мужчину, который находился в международном розыске.
Прокурор сразу вызвал следственно-оперативную группу и до ее приезда наблюдал за человеком. По ходатайству прокуратуры, на следующий день задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В январе текущего года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, находился в одном из парков города. Встретив своего знакомого, он решил завладеть его деньгами, для чего отвел мужчину подальше от отдыхающих и, действуя открыто, достал из заднего кармана его брюк денежные средства в сумме 900 грн. После этого с места совершения уголовного преступления злоумышленник скрылся, распорядившись похищенным по своему усмотрению.
В феврале подозреваемого объявили в розыск. Кроме того, в отношении него в суде рассматривается уголовное производство по ч.3 ст.296 (хулиганство) УК Украины.
В настоящее время прокурором Красноармейского местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении арестованного по ч.2 ст.186 (грабеж) УК Украины.