Прокурор Донецкой области помог задержать мужчину, который находился в международном розыске

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В Бахмуте суд отпустил подозреваемого в преступлении под домашний арест... в дом жертвы

Мужчину второй раз подряд поймали на сотрудничестве с ДНР

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