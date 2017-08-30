Бывшего руководителя мариупольской милиции заочно осудили на 11 лет

В среду, 23 августа, Приазовский районный суд Запорожской области объявил обвинительный приговор в специальном уголовном производстве в отношении бывшего и.о. начальника Мариупольского городского отдела Главного управления МВД Украины в Донецкой области Олега Моргуна.
Во время судебных слушаний доказано, что 18 мая 2014 года исполняющий обязанности начальника мариупольской милиции Олег Моргун, принял участие в пресс-конференции, которую проводили представители террористической организации ДНР - Кузьменко Д.В. и Борисов А.А. (Прозвище «Чечен») в захваченном в то время здания Мариупольской группы Управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.
Участие руководителя горотдела милиции в пресс-конференции освещалось в средствах массовой информации, дискредитировало репутацию и подорвало авторитет органов МВД Украины в вопросах борьбы с преступностью.
При этом милиционер осознавал, что своими действиями он нарушает присягу сотрудника органов МВД Украины, но безразлично отнесся к этому и умышленно не принял никаких мер по освобождению захваченного административного здания и задержанию членов террористической организации ДНР.
Кроме того, после освобождения в 2014 году из органов МВД Украины в связи с выходом на пенсию, бывший руководитель переехал в город Новоазовск, то есть на временно оккупированную террористами территорию.
Находясь там, Олег Моргун стал членом террористической организации ДНР, а в марте 2015 года даже возглавил незаконный орган власти - администрацию Новоазовского района.