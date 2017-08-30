Лента новостей

16:04
В Мариуполе по ходатайству прокуратуры избрана мера пресечения двум судмедэкспертам
15:57
5 лучших смартфонов в конце лета 2017
15:06
Прокурор Донецкой области помог задержать мужчину, который находился в международном розыске
13:50
В Славянском районе появится мусороперегрузочная станция
13:42
Авдеевку обеспечат водой из скважин
12:58
Велосипедные вилки: виды и предназначение
12:51
«В Донецкой области решается не только судьба Украины, но и всей Европы», - Бартош Цыхоцки
12:47
Более 358 миллионов гривен единого налога поступило в местные бюджеты Донетчины
12:09
Бывшего руководителя мариупольской милиции заочно осудили на 11 лет
11:13
Валенса: Европа не в состоянии "впитать" Украину
10:52
Всем должна: хватит ли Украине денег, чтобы вернуть долги
10:44
В Донецке пройдут рейды по отключению должников от водоснабжения
10:34
Скоро в школу. Что дать с собой ребенку?
10:31
Осужденного за сепаратизм учителя из Славянска уволили с работы
22:59
Восстановление физической формы после перерыва в занятиях
22:53
Ювелирные изделия дарят радость
18:58
Новый учебный год: Что ждет школьников в Мариуполе
18:24
Мужские кроссовки их становление и развитие в нашем обществе
17:03
Донетчина может получить польские инвестиции
14:25
В Песках снова есть электричество
14:20
Россия возвращает Донбасс, Германия снимает санкции
14:09
Прифронтовому городу Донецкой области отключили воду
13:52
Бомбер – куртка американских лётчиков
13:27
Магний и его нехватка: как помочь себе
13:23
КПВВ «Майорск» вновь попал под обстрел
13:21
В Александровке полуторагодовалый ребенок отравился растворителем
12:47
С 1 сентября КПВВ переходят на осенний график работ
12:44
Внешнеторговый оборот Донецкой таможни ГФС достиг 2 млрд 554 млн долларов
21:46
В Часов Яре открыли опорную школу
20:35
Петр Порошенко открыл в Бахмуте социальное общежитие
19:32
«Главная цель - достижение мира в Донецкой области», - Петр Порошенко
17:44
Петр Порошенко открыл опорную школу в Покровске
16:50
В Луганске убили двух «депутатов» народного совета ЛНР
16:38
Прибыльная торговая стратегия для начинающих трейдеров
16:24
В Славянске жгли шины, требуя освободить осужденного за сепаратизм учителя
13:19
Почему Украина все больше торгует с Россией
13:00
«Артемсоль» с размахом отметило свой профессиональный праздник - День шахтера!
12:38
В больнице Донецкой области нашли схрон с взрывчаткой
12:33
Новый лоукостер на украинском авиарынке
12:26
Футболист ФК Шахтер установил рекорд по набиванию мяча под землей
11:54
Перед Днем Независимости сгорел заповедник на Луганщине
11:49
С начала текущего года Донецкая таможня направила в бюджет свыше 3 млрд гривен
11:38
Вблизи Краматорска произошел лесной пожар
11:32
Теперь в ДНР риелторы должны получать «лицензию»
11:26
Боевики со стороны Горловки обстреляли контрольный пункт "Майорское"
Все новости

Архив публикаций

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

Бывшего руководителя мариупольской милиции заочно осудили на 11 лет

0
120
Происшествия / Криминал
0
Бывшего руководителя мариупольской милиции заочно осудили на 11 лет

В среду, 23 августа, Приазовский районный суд Запорожской области объявил обвинительный приговор в специальном уголовном производстве в отношении бывшего и.о. начальника Мариупольского городского отдела Главного управления МВД Украины в Донецкой области Олега Моргуна.

Во время судебных слушаний доказано, что 18 мая 2014 года исполняющий обязанности начальника мариупольской милиции Олег Моргун, принял участие в пресс-конференции, которую проводили представители террористической организации ДНР - Кузьменко Д.В. и Борисов А.А. (Прозвище «Чечен») в захваченном в то время здания Мариупольской группы Управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Участие руководителя горотдела милиции в пресс-конференции освещалось в средствах массовой информации, дискредитировало репутацию и подорвало авторитет органов МВД Украины в вопросах борьбы с преступностью.

При этом милиционер осознавал, что своими действиями он нарушает присягу сотрудника органов МВД Украины, но безразлично отнесся к этому и умышленно не принял никаких мер по освобождению захваченного административного здания и задержанию членов террористической организации ДНР.
Бывшего руководителя мариупольской милиции заочно осудили на 11 лет

Кроме того, после освобождения в 2014 году из органов МВД Украины в связи с выходом на пенсию, бывший руководитель переехал в город Новоазовск, то есть на временно оккупированную террористами территорию.

Находясь там, Олег Моргун стал членом террористической организации ДНР, а в марте 2015 года даже возглавил незаконный орган власти - администрацию Новоазовского района.


Похожие публикации

22-11-2016
Бывшего сотрудника Государственной пенитенциарной службы Украины будут судить заочно
16-09-2016
Милиционера, который перешел на сторону ДНР, приговорили к 10 годам лишения свободы
26-08-2016
Бывшего начальника областной милиции будут судить заочно
15-08-2016
В Донецкой области заочно будут судить бывшего начальника Краматорского горотдела милиции
11-04-2016
В Донецкой области за сотрудничество с террористами заочно осужден милиционер-предатель
30-09-2015
Начальника Новоазовского МВД "ДНР" осудили заочно

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх