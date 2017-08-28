В Славянске жгли шины, требуя освободить осужденного за сепаратизм учителя

Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Азаров пообещал, что до конца года зарплата учителя возрастет до 3 тыс. грн.

Топ за неделю 2132 1790 1411 1300 1131

Интересное