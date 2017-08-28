В Славянске жгли шины, требуя освободить осужденного за сепаратизм учителя

Сегодня в Славянской общеобразовательной школе № 10 состоялось профсоюзное собрание по возможности занимать должность учителя информатики Андреем Шалдой, осужденным за организацию "референдума" в 2014 году.
Шалда был осужден в апреле 2017 года до пяти лет лишения свободы с условным отбыванием срока.
На профсоюзном собрании коллектива было принято решение отстранить учителя от должности несмотря на протесты общественных активистов, которые жгли шины во дворе школы, требуя освободить учителя. Полиция проводит проверку по факту поджога шин.
Сейчас, согласно реестра судебных решений, в Донецкой области вынесено 35 приговоров лицам, принимавшим участие в организации так называемого "референдума" и осуществлении других преступлений, связанные с посягательством на территориальную целостность страны. По меньшей мере четверо осужденных - учителя.
До ТеБе