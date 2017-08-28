В больнице Донецкой области нашли схрон с взрывчаткой

В поселке Гранитное Волновахского района Донецкой области вблизи линии разграничения обнаружили схрон с боеприпасами и взрывчаткой, который был оборудован в разрушенной части действующей местной больницы.
Об этом сообщает пресс-группа УСБУ в Донецкой области.
- Оперативники Управления СБУ в Донецкой области обнаружили среди строительного мусора замаскированный ящик с двадцатью килограммами тротила, почти семь тысяч патронов калибра 7,62, сорок гранат ВОГ и одну противотанковую гранату, - говорится в сообщении.
По информации спецслужбы, тайник предназначался для диверсионной группы одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации ДНР. Открыто уголовное производство по ст.263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.