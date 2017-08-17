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В Славянском районе незаконно вырубили 100 деревьев

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Происшествия / Криминал
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В Славянском районе незаконно вырубили 100 деревьев

Краматорской местной прокуратурой в интересах государства в лице Государственной экологической инспекции в Донецкой области подан иск в суд о возмещении ущерба, причиненного государству должностными лицами Государственного предприятия «Славянское лесное хозяйство».

В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины установлено, что в течение 2016 года должностные лица Краматорского лесничества ГП «Славянский лесхоз» под видом санитарной рубки и с целью дальнейшей незаконной реализации древесины самовольно вырубили около 100 деревьев.

В апреле 2017 года лесничего Краматорского лесничества признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 67 КУоАП, и наложено административное взыскание в виде штрафа.

Однако ущерб, нанесенный окружающей естественной среде в результате незаконного сноса деревьев, лесхозом в добровольном порядке до настоящего времени не возмещен, что и стало основанием для обращения прокуратуры в суд с соответствующим иском.


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