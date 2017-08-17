Налоговая милиция Донетчины изъяла партию ликеро-водочных напитков на сумму более 580 тыс. гривен

В Донецкой области с января по июль изъято из незаконного оборота подакцизных товаров на 51 млн гривен

Донетчина: на сумму более 42 млн гривен изъято из незаконного оборота подакцизных товаров

Налоговой милицией Донетчины изъята партия ликеро-водочных изделий на сумму почти 28 млн гривен

В Донецкой области из незаконного обращения изъято подакцизных товаров на сумму 3 млн гривен

За ноябрь в Донецкой области изъято из незаконного оборота подакцизных товаров почти на 688 тыс. гривен

В Донецкой области в ходе операции «Акциз - 2015» изъято подакцизных товаров почти на 8 млн. гривен