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Налоговая милиция Донетчины изъяла партию ликеро-водочных напитков на сумму более 580 тыс. гривен

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Происшествия / Криминал
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Налоговая милиция Донетчины изъяла партию ликеро-водочных напитков на сумму более 580 тыс. гривен

Главным управлением ГФС в Донецкой области продолжается проведение комплекса широкомасштабных организационно-практических мероприятий в рамках операции "Акциз-2017" по противодействию незаконному изготовлению и обороту подакцизных товаров, увеличению поступлений акцизного налога.

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области в рамках проведения операции "Акциз-2017" установлено, что на территории области ведется предпринимательская деятельность по сбыту алкогольных напитков без соответствующих разрешительных документов. Информация нашла свое подтверждение. Так, трое жителей г. Бахмут и г. Мариуполь осуществляли реализацию алкоголя в трех торговых объектах на территории этих городов без государственной регистрации предпринимателями и соответствующей лицензии.

По результатам проведенных мероприятий изъято 9,1 тыс. бутылок (почти 4,2 тыс. литров) алкогольных напитков общей ориентировочной стоимостью свыше 580 тыс. грн и составлены протоколы по ч. 1 ст. 164 Кодекса Украины об административном правонарушении (нарушение порядка ведения хозяйственной деятельности).


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