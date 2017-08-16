В Краматорске со стрельбой пытались ограбить почтовое авто

В Краматорске неизвестные в масках совершили вооруженное нападение на автомобиль почтового предприятия, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
«Полиция разыскивает злоумышленников, которые сегодня около 9:00 в Краматорске совершили разбойное нападение с использованием огнестрельного оружия на автомобиль почтового предприятия», – сказано в сообщении.
Отмечается, что на линию «102» от работника почтового отделения Краматорска поступило сообщение о том, что двое неизвестных мужчин в масках на автомобиле пытались остановить и открыли стрельбу в сторону автомобиля «УАЗ», который принадлежит почтовом предприятию. Пострадавших нет.
Злоумышленники скрылись на автомобиле «Шевроле» серого цвета.
«Автомобиль объявлен в розыск. По тревоге поднят личный состав Краматорского отдела полиции. На розыск нападавших ориентированы все наряды и блокпосты 5-ти территориальных подразделений на севере региона – Краматорского, Славянского, Константиновского, Добропольского, Дружковского. Полицейские по спирали отрабатывают районы, прилегающие к месту преступления», – отметили в полиции.
Правоохранители просят всех, кто обладает какой-либо информацией об указанных лицах и автомобиле, срочно сообщить в полицию по телефонам 102 или 0 800 505 102 (бесплатно со всех телефонов).
«Конфиденциальность гарантирована», – подчеркнули в полиции.
Донецкие Новости