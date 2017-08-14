Донетчина: управлением борьбы с отмыванием доходов составлено материалов с признаками уголовных преступлений на 94 млн гривен

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По материалам фискальной службы Донетчины открыто уголовных производств более чем на половину миллиарда гривен

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