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Донетчина: управлением борьбы с отмыванием доходов составлено материалов с признаками уголовных преступлений на 94 млн гривен

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Происшествия / Криминал
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Донетчина: управлением борьбы с отмыванием доходов составлено материалов с признаками уголовных преступлений на 94 млн гривен

Одним из важнейших направлений деятельности органов ГФС является и активное участие в проведении работы по выявлению схем легализации преступных доходов и разворовывания бюджетных средств.

Так, работниками управления борьбы по отмыванию доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области на протяжении семи месяцев текущего года составлено 40 материалов с признаками уголовных правонарушений, из которых уже сейчас 32 материала в той или другой мере реализованы в 32 уголовных правонарушения на сумму 93,7 млн грн, в рамках которых арестовано имущество нарушителей на 2,3 млн гривен. При этом из 40 составленных материалов с признаками уголовных правонарушений 16 материалов связаны с нарушениями в сфере государственных закупок.


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