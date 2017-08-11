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В Донецкой области заочно будут судить прокурора ДНР

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Происшествия / Криминал
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В Донецкой области заочно будут судить прокурора ДНР

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование преступной деятельности бывшего работника органов прокуратуры Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что 40-летняя жительница Донецка, будучи осенью 2014 года освобожденной по собственному желанию с должности прокурора Донецкой межрайонной прокуратуры по надзору за соблюдением законов в природоохранной сфере, с января 2015 года сотрудничает с террористической организацией ДНР.

В настоящее время предательница занимает должность заместителя начальника организационно-контрольного отдела так называемой «Генеральной прокуратуры ДНР», который осуществляет организационное обеспечение управленческих мероприятий «Генерального прокурора ДНР» и его заместителей и контролирует незаконную деятельность органов и подразделений ведомства.

Пособница террористов предоставляет преступные приказы подчиненным ей лицам и осуществляет контроль за соблюдением нормативно-правовых актов, принятых вопреки Конституции Украины и направленных на нарушение прав граждан Украины, проживающих на временно захваченной боевиками территории Донбасса.

Действия обвиняемой квалифицированы как участие и содействие деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для проведения заочного судебного разбирательства.

Женщине грозит до 15 лет за решеткой.


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