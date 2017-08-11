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На КПВВ «Новотроицкое» изъят опасный груз

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Происшествия / Криминал
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На КПВВ «Новотроицкое» изъят опасный груз

На Донетчине очередная попытка перевозки незаконного груза через линию разграничения на подконтрольную территорию оказалась неудачной.

На днях сотрудниками управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Донецкой области («Фантом») совместно с работниками ОБПК «Волноваха» ДПЗ СРУ Государственной пограничной службы Украины во время контроля за перемещением товаров через линию разграничения на КПВВ «Новотроицкое» был проведен осмотр автомобиля ВАЗ, который направлялся по маршруту Донецк-Волноваха.

Во время углубленного осмотра автомобиля было выявлено и изъято спрятанные пистолет «Макарова», патроны в количестве 63 штуки, гранату РГД-5.
В Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
На КПВВ «Новотроицкое» изъят опасный груз


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