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В центре Мариуполя оказывали интимные услуги

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Происшествия / Криминал
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В центре Мариуполя оказывали интимные услуги

Сотрудниками прокуратуры Донецкой области совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и работниками отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, прекращена незаконная деятельность массажного салона в Мариуполе.

Во время следствия установлено, что в массажном салоне, который работал в Центральном районе Мариуполя, совершали развратные действия. Свои услуги работники салона называли интимным массажем.

За сеанс «релакса» принимали от 900 до 4500 гривен. За дополнительную плату девушки-массажисты оказывали сексуальные услуги.
В центре Мариуполя оказывали интимные услуги

На момент приезда правоохранителей в салоне работало пять женщин в возрасте от 20 до 22 лет.

Во время санкционированных обысков в салоне обнаружили и изъяли деньги, полученные за занятие незаконной деятельностью, визитки, рекламную продукцию, договоры.

В настоящее время задержан администратор указанного салона, им оказался 20-летний мужчина, устанавливается организатор бизнеса.

Досудебное расследование по ч.2 ст. 302 (создание или содержание мест разврата или сводничество) УК Украины продолжается.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.


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