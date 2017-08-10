В центре Мариуполя оказывали интимные услуги

Сотрудниками прокуратуры Донецкой области совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и работниками отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, прекращена незаконная деятельность массажного салона в Мариуполе.
Во время следствия установлено, что в массажном салоне, который работал в Центральном районе Мариуполя, совершали развратные действия. Свои услуги работники салона называли интимным массажем.
За сеанс «релакса» принимали от 900 до 4500 гривен. За дополнительную плату девушки-массажисты оказывали сексуальные услуги.
На момент приезда правоохранителей в салоне работало пять женщин в возрасте от 20 до 22 лет.
Во время санкционированных обысков в салоне обнаружили и изъяли деньги, полученные за занятие незаконной деятельностью, визитки, рекламную продукцию, договоры.
В настоящее время задержан администратор указанного салона, им оказался 20-летний мужчина, устанавливается организатор бизнеса.
Досудебное расследование по ч.2 ст. 302 (создание или содержание мест разврата или сводничество) УК Украины продолжается.
Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.