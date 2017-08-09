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Через КПВВ Гнутово хотели перевезти слитки свинца

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Происшествия / Криминал
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Через КПВВ Гнутово хотели перевезти слитки свинца

Сотрудниками управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Донецкой области («Фантом») была предотвращена очередная попытка незаконного перемещения груза из неподконтрольной территории Украины через КПВВ «Гнутово». На этот раз нарушители пытались ввезти на территорию Украины слитки свинца.

Так, 08.08.2017 года во время осмотра автомобиля MERSEDES-BENZ VITO выявлено и изъято в самодельном тайнике 530 кг слитков свинца на сумму 26,5 тыс.грн и почти 1000 значков времен СССР ориентировочной стоимостью 47,9 тыс. гривен, которые водитель намеревался в дальнейшем реализовать в г.Мариуполе.

Составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.204-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы для принятия решения согласно действующего законодательства направлены в суд.
Через КПВВ Гнутово хотели перевезти слитки свинца
Через КПВВ Гнутово хотели перевезти слитки свинца


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