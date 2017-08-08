В Бахмутском районе изъяли более 50 литров фальсификатного алкоголя

Спиртные напитки реализовывались в одном из продовольственных магазинов Бахмутского района. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Товар был изъят в рамках проведения совместных мероприятий оперативно-розыскного подразделения Восточного регионального управления и оперативного управления Государственной налоговой инспекции по противодействию незаконному обороту подакцизных товаров.
- Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконной деятельности. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 204 УК (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), - рассказали пограничники.
До ТеБе