В Бахмутском районе изъяли более 50 литров фальсификатного алкоголя

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С начала года изъято из незаконного оборота подакцизных товаров на 20,4 млн. гривен

В Донецкой области в августе из незаконного обращения изъято подакцизных товаров на сумму 1,1 млн. гривен

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