Святогорского городского голову будут судить за призначенные себе льготы

Святогорский городской голова Александр Дзюба, имеющий статус почетного гражданина города, единолично отменил решение о снятии льгот по себе как госслужащего. По этому Нацагентство по предупреждению коррупции направило в суд протокол об административном правонарушении.
Об этом сообщается на сайте НАПК. Было установлено, что Святогорский городской голова нарушил требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
- В частности, Александр Дзюба, являясь должностным лицом местного самоуправления и Почетным гражданином города Святогорска, единолично принял решение о приостановлении действия решения Святогорского городского совета, согласно которому Почетный гражданин города Святогорска, который одновременно является должностным лицом местного самоуправления, теряет права и льготы, предусмотренные Положением о звании Почетного гражданина города Святогорска, - говорится в сообщении.
Уполномоченное лицо НАПК в связи с выявлением административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного частью первой статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов), составила протокол об административном правонарушении 02.08.2017 относительно Святогорского городского головы Александра Дзюбы.
Напомним, как мы сообщали ранее, в июле Александр Дзюба написал заявление о досрочном прекращении полномочий Святогорского городского головы. Сессия, на которой должны принять это решение, была запланирована на 31 июля, однако так и не состоялась.
До ТеБе