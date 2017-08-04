СБУ разоблачила международный канал поставки наркосырья в Донецкую область

В Киеве задержали организатора по снабжению прекурсоров для изготовления метамфетамина. Сырье для наркотика контрабандой переправляли из одной из стран ЕС в Донецкую область.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
- Канал поставки на Донбасс прекурсоров для изготовления метамфетамина разоблачила Служба безопасности Украины совместно с полицией. Прекурсор (фенилнитропропен) поступал в Украину контрабандой с территории одной из стран Европы и затем переправлялся в Донецкую область, - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали в Киеве организатора и изъяли у него 30 килограммов фенилнитропропену, восемь пакетов с каннабисом и готов метамфетамин.