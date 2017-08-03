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В Донецкой области с января по июль изъято из незаконного оборота подакцизных товаров на 51 млн гривен

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Происшествия / Криминал
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В Донецкой области с января по июль изъято из незаконного оборота подакцизных товаров на 51 млн гривен

Главным управлением ГФС в Донецкой области продолжается проведение комплекса широкомасштабных организационно-практических мероприятий "Акциз-2017" по противодействию незаконному изготовлению и обороту подакцизных товаров, увеличению поступлений акцизного налога. Действия сотрудников в рамках операции "Акциз-2017" направлены на постоянный мониторинг рынка товаров данной группы и предотвращения распространения фальсификата.

За январь-июль текущего года в рамках операции изъято из незаконного оборота подакцизных товаров на сумму 51,1 млн грн, в том числе алкогольных напитков - на 31,4 млн грн, спирта - на 0,1 млн грн, табачных изделий - на 5,3 млн грн, табака (сырье) - на 7,3 млн грн, горюче-смазочных материалов - на 4 млн грн, сжиженого газа - на 0,3 млн грн, а также 8 автотранспортных средств на сумму 2,7 млн гривен.

Также разоблачена и прекращена незаконная деятельность 3-х подпольных производств фальсифицированных алкогольных напитков, 1-го подпольного производства табака и 1-го подпольного производства горюче-смазочных материалов.

Всего в рамках операции "Акциз-2017" в Единый реестр досудебных расследований внесено 8 уголовных производств по ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), по которым изъято подакцизных товаров на сумму порядка 47,5 млн гривен.


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