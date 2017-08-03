В Донецкой области с января по июль изъято из незаконного оборота подакцизных товаров на 51 млн гривен

Донетчина: на сумму более 42 млн гривен изъято из незаконного оборота подакцизных товаров

Фискалы Донетчины изъяли из незаконного оборота подакцизных товаров на сумму 14 млн гривен

С начала года в Донецкой области изъято из незаконного оборота подакцизных товаров на 28,2 млн гривен

За ноябрь в Донецкой области изъято из незаконного оборота подакцизных товаров почти на 688 тыс. гривен

С начала года в Донецкой области изъято из незаконного оборота подакцизных товаров на 27,5 млн. гривен

С начала года изъято из незаконного оборота подакцизных товаров на 20,4 млн. гривен