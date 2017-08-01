Командира батальона «Спарта» будут судить заочно

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено специальное досудебное расследование в отношении одного из главарей террористической организации «ДНР».
Так, установлено, что в апреле 2014 года 24-летний уроженец Донецка добровольно вступил в состав сепаратистов «ДНР», а именно в подразделение силового блока, который дислоцировался на территории города Славянска и Славянского района.
В августе 2014 года в составе незаконного вооруженного формирования «разведывательный батальон« Спарта», который возглавил гражданин Российской Федерации Павлов А.С. (Позывной «Моторола»), человек по собственной инициативе, по идеологическим и корыстных побуждений, вступил в состав указанного батальона, выбрав позывной «Воха» и занял в нем должность заместителя командира батальона.
Находясь на указанной должности, в период с августа 2014 года по октябрь 2016 года, обвиняемый совместно с Павловым А.С. осуществлял руководство данным подразделением, а также принимал участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины и других военных формирований Украины, задействованных в проведении АТО в районе населенных пунктов Донецка (район аэропорта), Углегорска, Шахтерска, Снежного, Иловайска, Дебальцева, Песок и Широкино.
В октябре 2016 года, после гибели «Моторолы», правонарушитель занял должность командира отдельного разведывательного батальона «Спарта» организации «ДНР», в состав которого входит около 300 человек.
31 июля обвинительный акт по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации) направлен на рассмотрение в суд. В связи с тем, что злоумышленник продолжает находиться на временно неподконтрольной украинской власти территории, его будут судить заочно. Максимальная мера наказания по указанной статье - до 15 лет лишения свободы.