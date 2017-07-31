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За сутки жители Донетчины отдали мошенникам 75 тысяч гривен

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Происшествия / Криминал
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За сутки жители Донетчины отдали мошенникам 75 тысяч гривен

Преступник цинично вытащил все до последней копейки сбережения у 90-летней пенсионерки, которая была уверена, что избавляет от уголовной ответственности своего «внука». За один день жертвами мошенников стали три женщины. Полиция Донетчины предостерегает: Не доверяйте людям, которые звонят с требованием денег или личных данных, за кого бы они себя не выдавали.

29 июля на стационарный телефон 90-летней жительницы Краматорска позвонил мужчина, который сказал, что он - внук старушки и немедленно нуждается в помощи. Якобы он кого-то побил, и потерпевший нуждается в операции. Чтобы «решить» вопрос о непривлечение его к ответственности, крайне нужны деньги.

При этом мужчина требовал, чтобы женщина никому ничего не говорила, а просто отдала деньги человеку, который к ней приедет. Бабушка выполнила все инструкции - отдала незнакомцу 20 тысяч гривен. Через считанные минуты ей снова позвонил «внук» и сказал, что денег недостаточно и нужна такая же сумма. Женщина снова по такой же схеме отдала конверт с деньгами. «Внук» позвонил и в третий раз. На этот раз пенсионерка ответила, что у нее остались последние 15 тысяч гривен. Поэтому у нее забрали и их. В общем пожилая женщина потеряла 55 тысяч гривен.

Аналогичный случай произошел в Мирнограде, где к полицейским обратилась 57-летняя местная жительница. Потерпевшей позвонил мужчина и сказал, что ее дочь только что побила какую-то девушку, из-за чего последняя попала в больницу, а виновница избиения - в полицию. Неизвестный также сказал, что у него есть «связи в полиции и может помочь все уладить». За свои «услуги» мужчина попросил 14 тысяч гривен.

Женщина согласилась и, получив от «благодетеля» номер банковской карты, отправилась в ближайший терминал банка и перевела всю необходимую сумму.

До ТеБе


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