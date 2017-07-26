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Пасынка осудили на 7 лет за убийство отчима

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Происшествия / Криминал
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Пасынка осудили на 7 лет за убийство отчима

В мае текущего года, во время распития спиртных напитков, между пасынком и отчимом, проживающих в городе Покровске, возник конфликт, который завершился тяжелыми телесными повреждениями, а затем и смертью последнего.

«Во время судебных слушаний установлено, что отчим злоупотреблял спиртным. Часто на этой почве между ним и женой возникали ссоры. Осужденный решил защитить мать и поговорить с мужчиной об этом, однако разговор перерос в конфликт. Когда мужчины перестали понимать слова друг друга, в ход пошли кулаки. 21-летний молодой человек бил мужчину по различным частям тела, в результате чего тот получил многочисленные травмы и переломы», - отметил первый заместитель руководителя Красноармейской местной прокуратуры Сергей Ковалев.

Каретой скорой помощи пострадавшего доставили в больницу, однако от полученных травм он скончался.

Действия пасынка квалифицированы по ч.2 ст.121 (тяжкие телесные повреждения) УК Украины.

Суд, изучив все доказательства, предоставленные прокурором, признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении и приговорил к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.


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