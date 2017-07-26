Директор ООО присвоил 113 тысяч гривен бюджетных средств

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В Краматорске будут судить директора предприятия из-за действий которого бюджету нанесен ущерб на 1,2 млн. грн

В Донецкой области будут судить врача, который нанес более 100 тысяч гривен ущерба государству

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