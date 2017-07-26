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Директор ООО присвоил 113 тысяч гривен бюджетных средств

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Происшествия / Криминал
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Директор ООО присвоил 113 тысяч гривен бюджетных средств

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, который завладел денежными средствами коммунального заведения.

Установлено, что в конце 2016 года между обществом с ограниченной ответственностью и одной из районных больниц области заключен договор об изготовлении проектно-изыскательских работ и проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта помещения под размещение компьютерного томографа. Стоимость указанных работ в соответствии с актом приема-передачи составила 175 тыс грн.

Однако, как установлено в ходе предварительного расследования, чиновник внес в официальные документы, а именно - к акту приема-передачи выполненных работ ложные сведения, зная, что часть работ не проводилась, а их стоимость искусственно завышена на 113 тыс грн.

На основании документов, обществу с ограниченной ответственностью перечислены бюджетные средства, в том числе и излишние.

В дальнейшем чиновник перечислил средства на счета других предприятий за стройматериалы, которые использовал в деятельности общества, а часть средств снял наличными.

Таким образом, 44-летний мужчина совершил уголовные преступления, предусмотренные ч.2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 ст. 366 (служебный подлог), ч.1 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Сейчас обвинительный акт прокуратурой направлен в суд для рассмотрения.

Во время досудебного расследования наложен арест на имущество общества с ограниченной ответственностью на сумму 265 тысяч грн.


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