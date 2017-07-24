В Покровском районе, хозяин дома зарезал своего гостя

По ходатайству Красноармейской местной прокуратуры суд избрал подозреваемому в умышленном убийстве 59-летнему мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Установлено, что к семейной паре в селе Гнатовка Покровского района в гости пришел их знакомый 42-летний мужчина с сожительницей. После совместного распития спиртных напитков владельцы дома и гости легли спать. Однако уже через некоторое время хозяин увидел, что гость зашел на кухню и без разрешения открыл холодильник, в котором хранилось мясо.
Подозревая последнего в краже продуктов, хозяин дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил кухонный нож и нанес мужчине удар ножом в спину. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины, процессуальное руководство в котором осуществляет Красноармейская местная прокуратура.