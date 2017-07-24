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Фискалы Донетчины выявили 7 тыс. пачек "сигаретной контрабанды" из ДНР

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Происшествия / Криминал
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Фискалы Донетчины выявили 7 тыс. пачек "сигаретной контрабанды" из ДНР

Сотрудниками управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Донецкой области ("Фантом") совместно с оперативным управлением и следственным управлением финансовых расследований Главного управления ГФС в Донецкой области и Прокуратурой Донецкой области предотвращена очередная попытка незаконной перевозки грузов через линию столкновения на территории области.

Так, 22 июля 2017 года во время контроля за перемещением товаров через линию разграничения на КПВВ "Новотроицкое" во время осмотра автомобиля "DAF", который направлялся из города Донецк в г. Киев, в его полуприцепе - в скрытом двойном дне и под обшивкой стенок - было выявлено 6975 пачек табачных изделий под торговой маркой "Прилуки". При этом сигареты были не только спрятаны, но и были обклеены акцизными марками Украины с признаками подделки. Сигареты общей стоимостью 175,0 тыс. грн изъяты.

В Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное производство по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).
Фискалы Донетчины выявили 7 тыс. пачек "сигаретной контрабанды" из ДНР
Фискалы Донетчины выявили 7 тыс. пачек "сигаретной контрабанды" из ДНР


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